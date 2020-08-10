Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Dr. Çam, "Tercihim Eskişehir" platformunda aday öğrencilerle buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Dr. Çam, "Tercihim Eskişehir" platformunda aday öğrencilerle buluştu

Son dakika haberleri... Tercih dönemindeki üniversite adayları için Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin (ESTÜ) bir araya gelerek oluşturduğu "Tercihim Eskişehir" platformu, adaylarla alanının deneyimli ve seçkin isimlerini bir araya getirmeye devam ediyor.

Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Dr. Çam,
10.08.2020 14:56 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:59

Tercih dönemindeki üniversite adayları için Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin (ESTÜ) bir araya gelerek oluşturduğu "Tercihim Eskişehir" platformu, adaylarla alanının deneyimli ve seçkin isimlerini bir araya getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, "Tercihim Eskişehir" platformu üzerinden gerçekleştirilen çevrimiçi söyleşide, eğitimin stratejik önemini ve üniversite adaylarına neden Eskişehir'i seçmeleri gerektiğini anlattı. TİKA; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın yürütmekte olduğu stratejik eğitim faaliyetlerine yeni dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı bünyesinde devam ettiğini aktararak konuşmasına başlayan Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam sözlerine şöyle devam etti:

"Yetişmiş insan kaynağı bizler için çok önemli. Bu ise sadece üniversite mezunu demek değil, dünya çapında baktığımızda bu eğitim şartlarının çok büyük kısmı sağlanabiliyor. Genç nüfusu eğitim konusunda yeterli kapasiteye ulaştırmak çok önemli. Eğitim ve kültür bu açıdan bakıldığında paralel ilerleyen kavramlardır. Temel olarak bakıldığında bir şehrin kökü çok önemlidir. Tarihten ve eğitimden gelen faktörler şehirleri etkiler. Ben ilkokulu babamın görevi nedeniyle Libya'da okudum. Burada da sokaklarında gezdiğim zaman tarihsel anlamda Osmanlı kültürüyle birlikte birçok kültürü bir arada gördüm. Bu nedenle sadece bir okula gitmeyip başka kültürleri görerek farklı kazanımlar elde ediyorsunuz. Kök, gelenek ve miras eğitim için önemlidir. Bu durum, Eskişehir için de geçerlidir."

"Üniversite hayatı bir daha gelmeyecek bir fırsattır"

Bir üniversite öğrencisinin kazanması gereken donanımlardan bahseden Dr. Serdar Çam, büyük bir kültürel coğrafya olan Türkiye'nin, medeniyet mirasının doğru anlaşılması gerektiğinin altını çizdi. Dr. Çam: "Gençlerimiz geçmişimizi çok iyi öğrenmeli, kültür ve sanat alanında kendilerini eğitmeliler. Aynı zamanda İyi gözlem yapmalılar, iyi okuyarak, iyi araştırarak, iyi dostluklar kurarak kendilerini geliştirmeliler. Üniversite sadece diploma alarak iş hayatına atılmak demek değildir. Üniversite toplumumuzu var eden kültürel değerler bütününün çağın gereklilikleri ile uyumlu bir şekilde bizlere kazandırıldığı bir eğitim sürecidir. Üniversite hayatı hiçbirimiz için bir daha gelemeyecek bir fırsattır ve çok iyi değerlendirilmelidir. İyi yetişmiş insan kaynağına ciddi anlamda ihtiyacı olan bir ülkeyiz ve bu kaynağı başka ülkelere kaptırmamız gerekir" şeklinde konuştu.

"Eskişehir, öğrenen bir şehir"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Eskişehir adının üniversitelerle anıldığını ve kültüründe bu yönde geliştiğine dikkat çekti. Dr. Çam: "İstanbul akademik anlamda çok gelişmiş bir şehir. Bir öğrenci için kozmopolit büyük bir şehirde yaşamak ise gerçekten çok zor. Eskişehir'i ise ulaşımı, konaklaması, kültürü, sanatı ve kütüphanesiyle öğrenciyi üniversite hayatında tatmin edebilecek bir şehir olarak görmekteyim. Eskişehir, UNESCO tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'den ilk kez 'Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na katılan ve 'Öğrenen Şehir' unvanını almaya hak kazanmış bir şehirdir. Öğrenen Şehir olarak, Eskişehir'in sürekli kendi kendini üreten ve geliştiren bir atmosferi bulunmaktadır. Bir diğer tercih nedenim ise kavşak noktasında bulunması, şehir ulaşımı ile Eskişehir'den birçok büyük şehre kolay bir şekilde ulaşabilmektesiniz. Yunus Emre gibi toplumumuzu şekillendiren medeniyet değerlerimizin oluşumuna büyük katkılar sağlayan manevi şahsiyetlerin varlığı da Eskişehir'in kültürel ikliminin zenginliğini göstermektedir. Eskişehir, tarihi geçmişi ve maneviyatı ile de eğitim hayatı için çok önemli bir noktada bulunmaktadır" dedi. - ESKİŞEHİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Politika
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Magazin
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi 'Acil' koduyla toplanıyor Güncel
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Dünya
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Beyrut patlamasının en küçük kurbanı 3 yaşındaki Naggear
Beyrut patlamasının en küçük kurbanı 3 yaşındaki Naggear
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Muharrem İnce Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Beren Saat Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Okan Buruk Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kaza Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Dr. Çam, "Tercihim Eskişehir" platformunda aday öğrencilerle buluştu - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 15:01:00. #1.14#
title