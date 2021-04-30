Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, vefat eden Azerbaycanlı mevkidaşı Rahimov için taziye mesajı yayınladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, vefat eden Azerbaycanlı mevkidaşı Rahimov için taziye mesajı yayınladı

Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, vefat eden Azerbaycanlı mevkidaşı Rahimov için taziye mesajı yayınladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Yaptığı paylaşımda vefat eden Bakan Rahimov'un Türkiye- Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesine her daim katkı sağladığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı dostum Azad Rahimov'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Rahimov, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine her daim katkı sağlamıştır. Değerli kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Azerbaycan'ın ve ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu
2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu
SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
Oğlunun doğum günü alışverişine giderken kazada ölen Zeynep'in eşinden buruk paylaşım
Oğlunun doğum günü alışverişine giderken kazada ölen Zeynep'in eşinden buruk paylaşım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Vedat Bilgin Mustafa Şentop Adnan Menderes
Magazin Ebru Gündeş Meral Kaplan Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, vefat eden Azerbaycanlı mevkidaşı Rahimov için taziye mesajı yayınladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 23:27:42. #1.14#

title