Son dakika haber: Bakan Dönmez: Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlayacak
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Son dakika haber: Bakan Dönmez: Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlayacak

13.10.2020 03:40 | Son Güncelleme: 13.10.2020 03:44
Son dakika haber: Bakan Dönmez: Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlayacak

Son dakika gündem haberi: ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını duyurdu.

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda lityumun; elektrikli araçlarda pil ömrünü uzatacağını, mobil cihazların bataryalarında kullanılabileceğini ve cihazların daha hızlı şarj olmasını sağlayacağını ifade etti. Uygulamanın öncelikle pilot şehirlerde başlayacağını belirten Bakan Dönmez, ilk lityum üretim tesisinin de yıl sonunda açılacağı bilgisini paylaştı. Bakan Dönmez açıklamasında, "Bordan lityum üretim atağımızı başlattık. Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak. Yıl sonunda üretime başlayacağız" ifadelerini kaydetti.


Son dakika haber: Bakan Dönmez: Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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