Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın provokasyonlardan vazgeçmesi gerekiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile başlayan istişari gelişmelerin olumlu bir hava içinde geçtiğini belirterek, "Bir toplantıda, 1 veya sorunların hepsinin çözülmesi beklenmez. Tabii Yunanistan'ın da bu provokasyonlardan vazgeçmesi gerekiyor ki AB ziyaretinde onlardan bazı örnekler verdim. Olumlu gelişmelere bizim devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile bir araya geldi. 2 bakan, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı düzeyinde en son İrlanda'dan 2010'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiğini anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İrlanda'yı ziyaretinin gündemde olduğunu kaydetti. Türkiye- İrlanda ilişkilerinin köklü geçmişe sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İrlanda'daki büyük kıtlık zamanında Sultan Abdülmecit tarafından gönderilen yardım, İrlanda'da halen hatırlanıyor. Güçlü bağlarımıza da güzel bir örnek" ifadesini kullandı.

'TİCARET HACMİMİZİ 3 MİLYAR DOLARA ÇIKARABİLİRİZ'Konuk bakanla ikili, ticari ilişkilerin ele alındığını belirten Çavuşoğlu, "Geçen sene yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz gerçekleşti. Bunu 3 milyar dolara kolayca çıkarabiliriz. Aynı şekilde ikili ilişkilerimizin yanında bölgesel konuları da değerlendirdik. Türkiye- AB ilişkilerini ele aldık ki Simon Coveney Bürüksel'deki Dışişleri Bakanları toplantısının ardından ülkemize geldi. Benim de Bürüksel'deki ziyaretim gerçekleşmişti. Bu pozitif atmosferi devam ettirmek konusunda herkes üzerine düşeni yapacak. İrlanda'ya en başından beri Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdikleri destek için bir kere daha çok teşekkür ediyorum. İran meselesi, yeni yönetimle beraber Nükleer Anlaşma'ya geri dönülmesi konusunu ele aldık. Geçmişte olduğu gibi Türkiye bu sürece elinden gelen desteği verecektir. Suriye'deki son gelişmeler hakkında Simon'a bilgi verdik. Hem Suriye'de hem Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Dolayısıyla Cenevre'de devam eden Anayasa Komisyonu toplantılarını, bu süreci destekliyoruz. Özellikle muhalefeti de teşvik ediyoruz. Libya'da devam eden siyasi süreç ve seçim süreci için sarf edilen tüm çabaları ve BM'nin çabalarını güçlü olarak destekliyoruz" açıklamasında bulundu.Türkiye'nin AB üyelik sürecinde verilen olumlu mesajların somut adımlarla kalıcı hale getirilmesi gerektiğine değinen Çavuşoğlu, "Ayrıca Doğu Akdeniz meselesi ve 2 gün önce Yunanistan'la başlattığımız, eski adıyla istikşafi artık istişari diyoruz, gerçekleştirdiğimiz toplantılar hakkında da Simon'a bilgi verdim" dedi.Çavuşoğlu, Orta Doğu ve Filistin- İsrail konularında Türkiye ve İrlanda'nın aynı fikirde olduğunu kaydetti.İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, ülkesinin Suriye'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda önemli girişimlerde bulunacağını belirterek, "Son yıllarda yaklaşık 170 milyon Euro'luk bir katkımız oldu. Bu da gerçekten dünyanın her yerindeki insani krizlere sağlamış olduğumuz en büyük desteği oluşturuyor. Yarın bu gelişmeleri yerinde görme fırsatım olacak, Hatay'ı ziyaret ettiğimde. Burada insani operasyonları yerinde göreceğim" şeklinde konuştu.Ülkesinin Nükleer Anlaşma konusundaki temel yaklaşımının nükleer silahların yayılımının engellenmesi ve barışın korunması yönünde olduğunu kaydeden Coveney, "Yeni bir Amerikan yönetimi var karşımızda. Başkan Biden ve ekibi bu çerçevede Nükleer Anlaşma'nın tekrar değerlendirilmesi konusunda niyetlerini beyan etti. İrlanda, bu çabaları da desteklemeye devam edecek. Aynı konuları İran Dışişleri Bakanı Sayın Zarif'le de geçtiğimiz hafta değerlendirme fırsatı buldum. İran'ın bu anlaşmaları ihlal ettiği noktalarla ilgili olarak endişelerimizi dile getirdim. İran'ın herhangi bir gecikme olmadan bu yoldan dönmesini telkin ettim kendilerine" ifadelerini kaydetti.Conevey, Türkiye ile İrlanda ilişkilerinin Türkiye- AB ilişkilerinin iyileşmesinden de faydalanarak ilerleyebileceğini söyleyerek, karşılıklı saygı ve açıklıkla oluşan ilişkinin, ortadaki bazı hususları çözmek için de çıkış noktası olacağını kaydetti.'OLUMLU GELİŞMELERE DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR'Açıklamaların ardından soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, Yunanistan'la gerçekleştirilen istişari görüşmelerin son derece olumlu bir hava içinde geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Bir toplantıda, 1 veya sorunların hepsinin çözülmesi beklenmez. Tekrar başlaması önemliydi. Ev sahipliği sırası şimdi Yunanistan'da. Bunun devam etmesi bizim arzumuz. Anlaşamadığımız konular yıllardan beri var. Bunları nasıl çözeceğimiz konusunda istişarelerde bulunmak, 2 komşu arasında en azından tansiyonun düşmesine ve belki ileride bu sorunlara kalıcı çözüm bulmak konusunda faydalı olacaktır. Yine bu görüşmelere açığız, yeter ki karşılıklı olumlu adımları atalım. Tabii Yunanistan'ın da bu provokasyonlardan vazgeçmesi gerekiyor ki AB ziyaretinde onlardan bazı örnekler verdim. Olumlu gelişmelere bizim devam etmemiz gerekiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER