Son dakika haber: Bakan Albayrak: "Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden,... Son dakika haberlerine göre Bakan Albayrak: "Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir.

Bakan Albayrak: "Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir." Kaynak: AA