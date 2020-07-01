Son dakika haber: Bakan Albayrak: "Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden,...
Son dakika haberlerine göre Bakan Albayrak: "Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir.
01.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:01
Bakan Albayrak: "Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir."
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Kaynak: AA