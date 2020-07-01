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Son dakika haber: Bakan Albayrak: "Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden,...

Son dakika haberlerine göre Bakan Albayrak: "Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir.

Son dakika haber: Bakan Albayrak:
01.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:01

Bakan Albayrak: "Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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