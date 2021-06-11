Son dakika haber | Asker eğlencesinde polisi görünce kaçtılar
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Son dakika haber | Asker eğlencesinde polisi görünce kaçtılar

Son dakika haber | Asker eğlencesinde polisi görünce kaçtılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Arnavutköy'de asker eğlencesi dolayısıyla trafiği tehlikeye sokan gençler, polis gelince kaçtı.

Arnavutköy'de asker eğlencesi dolayısıyla trafiği tehlikeye sokan gençler, polis gelince kaçtı.

Arnavutköy'de asker eğlencesi esnasında yaptıkları konvoyla trafiği tehlikeye sokan gençler, polisin gelmesiyle kaçtı. Polisin geldiğini gören gençler araçlarıyla hızla uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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