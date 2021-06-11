Son dakika haber | Asker eğlencesinde polisi görünce kaçtılar
Son dakika haberi... Arnavutköy'de asker eğlencesi dolayısıyla trafiği tehlikeye sokan gençler, polis gelince kaçtı.
Arnavutköy'de asker eğlencesi dolayısıyla trafiği tehlikeye sokan gençler, polis gelince kaçtı.
Arnavutköy'de asker eğlencesi esnasında yaptıkları konvoyla trafiği tehlikeye sokan gençler, polisin gelmesiyle kaçtı. Polisin geldiğini gören gençler araçlarıyla hızla uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı