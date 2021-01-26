Son dakika haber! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bütün değerlendirmeler tamamlandıktan sonra İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak."
26.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:00
Gelen son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bütün değerlendirmeler tamamlandıktan sonra İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bütün değerlendirmeler tamamlandıktan sonra İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım