Son dakika haber! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bütün değerlendirmeler tamamlandıktan sonra İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak."
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Son dakika haber! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bütün değerlendirmeler tamamlandıktan sonra İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak."

26.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:00
Son dakika haber! AK Parti Sözcüsü Çelik:

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bütün değerlendirmeler tamamlandıktan sonra İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bütün değerlendirmeler tamamlandıktan sonra İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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