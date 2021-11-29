Son dakika haber | AK Parti'li Çelik: Filistin meselesi Orta Doğu'da barış ve istikrarın kilididir

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bulunduğu her zeminde Filistin davasını gündeme getirmekte ve Filistinli kardeşlerimizin susturulmaya çalışılan tezlerini en güçlü şekilde ifade etmektedir. Filistin meselesi Orta Doğu'da barış ve istikrarın kilididir" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 'Filistin Halkı ile Dayanışma Uluslararası Günü' olduğunu anımsatarak, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatının her safhasında Filistin davasının çok güçlü ve tavizsiz bir destekçisi olduğunu belirten Çelik, "Filistin davası hepimizin, tüm insanlığın davasıdır. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bulunduğu her zeminde Filistin davasını gündeme getirmekte ve Filistinli kardeşlerimizin susturulmaya çalışılan tezlerini en güçlü şekilde ifade etmektedir. Filistin meselesi Orta Doğu'da barış ve istikrarın kilididir. Filistin sorununu çözümsüz bırakan saldırgan işgal politikaları devam ederken yeni bir aşamaya geçildi. Filistin sorununu yokluğa mahkum eden bir dönem inşa edilmeye çalışılıyor. İşgal politikalarına ve yok sayma politikalarına da karşı Filistin'le dayanışmamızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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