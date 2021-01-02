Son dakika haber... ABD saldırısında öldürülen Süleymani, birinci ölüm yıl dönümünde memleketi Kirman'da anıldı
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Son dakika haber... ABD saldırısında öldürülen Süleymani, birinci ölüm yıl dönümünde memleketi Kirman'da anıldı

02.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:02
Son dakika haber... ABD saldırısında öldürülen Süleymani, birinci ölüm yıl dönümünde memleketi Kirman'da anıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'nin düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, memleketi Kirman kentinde mezarı başında anıldı.

ABD'nin düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, memleketi Kirman kentinde mezarı başında anıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak 2020'de ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İranlı general Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü münasebetiyle ülkenin güneydoğusundaki Kirman kentinde anma töreni düzenlendi.

Süleymani'nin mezarı başında düzenlenen törende, İranlı generalin ailesi ile üst düzey askeri ve sivil yetkililer de hazır bulundu.

Törene, bir çoğu Kasım Süleymani'nin posterlerini taşıyan binlerce İranlı katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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