Son dakika haber | ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Hood Libya'yı ziyaret etti
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Son dakika haber | ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Hood Libya'yı ziyaret etti

Son dakika haber | ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Hood Libya'yı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Joey Hood'u başkent Trablus'ta kabul etti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Joey Hood'u başkent Trablus'ta kabul etti.

Görüşmede Başbakan Dibeybe'ye Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve Petrol ve Gaz Bakanı Muhammad Avn eşlik etti. ABD heyetinde ise Hood'un yanı sıra Büyükelçi ve Libya Özel Temsilcisi Richard Norland ve diğer dışişleri yetkilileri yer aldı.

Yakın Doğu'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Hood, basına kapalı gerçekleşen heyetler arası görüşmenin ardından ayrıca Dışişleri Bakanı Menguş ile bir araya geldi.

Son dakika haber | ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Hood Libya'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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