Son dakika haber! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
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Son dakika haber! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:49
Son dakika haber! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Edinilen son dakika haberine göre Yığılca ve Kaynaşlı'da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında anma programı yapıldı.

Yığılca ve Kaynaşlı'da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında anma programı yapıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde gerçekleşen anma programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

Anıtpark Meydanı'nda gerçekleşen programa, Yığılca Kaymakamı Umut Pazarcı, Belediye Başkan Vekili Davut Yılmaz, cumhuriyet savcısı İmdat Küçük, şehit ve gazi yakınları, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Yığılca Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam eden programda slayt gösterileri ve şiirler okundu.

Kısa film gösterisi, şiirlerin okunması ve slayt gösterilerinin ardından resim, müzik, kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Umut Pazarcı tarafından hediyeleri verildi.

Hediyelerin verilmesinin ardından program sona erdi.

-Kaynaşlı

Kaynaşlı ilçesindeki programda ise Yeni Cami'de sabah namazında mevlit okutuldu, cami çıkışında ikramlarda bulunuldu.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda, Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Kuzu, İlçe Emniyet Müdürü Bekir Daşdan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, Kaynaşlı şehitliğinde şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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