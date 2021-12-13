Son dakika gündem: Tosya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika gündem: Tosya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Tosya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ali Kılıç yönetimindeki 34 BT 5230 plakalı kamyonet, metal sanayi mevkisinde, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Ulusoylar - Son Dakika Haberleri

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