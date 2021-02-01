Son dakika gündem: Tatbikata giden Atak helikopterleri Kars Kalesi'nden yükselen ay yıldızlı bayrağı selamladı
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Son dakika gündem: Tatbikata giden Atak helikopterleri Kars Kalesi'nden yükselen ay yıldızlı bayrağı selamladı

01.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:34
Son dakika gündem: Tatbikata giden Atak helikopterleri Kars Kalesi'nden yükselen ay yıldızlı bayrağı selamladı

Gelen son dakika haberine göre Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin Kars'ta yaptığı "Kış Tatbikatı"na katılmak üzere giden Atak helikopterleri, Kars Kalesindeki Türk bayrağını selamladı.

Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin Kars'ta yaptığı "Kış Tatbikatı"na katılmak üzere giden Atak helikopterleri, Kars Kalesindeki Türk bayrağını selamladı.

1-12 Şubat arasında devam edecek Azerbaycan ile müşterek "Kış-2021Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" bugün başladı.

Tatbikata katılmak üzere Kars'a gelen 3 Atak helikopterin, Kars Kalesi'nin etrafında dolaşıp Türk bayrağını selamlaması çevredekilerce ilgiyle izlendi.

Kale etrafında tur atan helikopterler, tatbikat alanına gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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