Son dakika gündem: Tatbikata giden Atak helikopterleri Kars Kalesi'nden yükselen ay yıldızlı bayrağı selamladı

Gelen son dakika haberine göre Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin Kars'ta yaptığı "Kış Tatbikatı"na katılmak üzere giden Atak helikopterleri, Kars Kalesindeki Türk bayrağını selamladı.