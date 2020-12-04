MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un kanı yerde bırakılmadı.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un kanı yerde bırakılmadı.

04.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:12
MSB:

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un kanı yerde bırakılmadı. Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sarp Özer

İlgili Haberler

Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan askerin baba ocağına ateş düştü
Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan askerin baba ocağına ateş düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Ivana Sert İrem Derici Zeynep Mansur
Spor Falcao Sörloth Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak İzmir Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un kanı yerde bırakılmadı. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 10:15:18. #1.15#
title