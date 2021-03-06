Son dakika gündem: Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 47 obje ele geçirildi: 2 gözaltı
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Son dakika gündem: Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 47 obje ele geçirildi: 2 gözaltı

06.03.2021 20:39 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:42
Son dakika gündem: Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 47 obje ele geçirildi: 2 gözaltı

Son dakika haber... Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 47 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 47 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışması neticesinde bir şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 47 metal obje ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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