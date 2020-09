Son dakika gündem: Kazakistan'da korona virüsle mücadele için fondan en az 2 milyar dolar destek Son dakika gündem haberine göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, halka seslendi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, halka seslendi. "Kazakistan yeni bir gerçeklikte: eylem zamanı" halka seslenişini yayınladı. Yönetim sisteminin verimliliği, ekonomiyi yeni gerçeklerde iyileştirmek, endüstriyel potansiyelin kilidini açmak, tarım, ulaşım ve lojistik alanlarını, küçük ve orta ölçekli işletmeleri, finans sektörü, ülkenin bölgesel kalkınmasını modernleştirmeyi ve Kazakistanlıların sosyal refahını artırmayı amaçlayan bir dizi girişimi açıkladı.

Uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli eğitim sağlamanın, sağlık sistemini güçlendirmenin önemini vurgulayan Tokayev, aile ve demografik durum, güvenlik ve çocuk haklarının korunması konularında endişelerini dile getirdi. Devlet Başkanı Tokayev, korona virüs pandemisiyle mücadele için kapsamlı bir program geliştirileceğini kaydederek, "Devlet, ekonomiyi ve sosyal alanı desteklemeye yönelik tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bu amaçla Ulusal Fon'dan 1 trilyon tenge (2 milyar 381 milyon dolar) tahsis edilmektedir. Sosyal ödemelere yönelik çalışmalara devam edilecek. Ayrıca bu yönde 2023 yılına kadar yaklaşık 1 trilyon tenge tahsis edilmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Geçici olarak gelirini kaybeden 4.5 milyondan fazla vatandaş, 42 bin 500 tenge (101 dolar) tutarında devletten yardım aldı. Bunun için 450 milyardan fazla tenge tahsis edildi. Nursultan Nazarbayev'in girişimiyle Birgemiz Vakfı'nın desteğiyle 550 binden fazla aileye bir defaya mahsus maddi yardım sağlandı" diyen Tokayev, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Sosyo-ekonomik kalkınmanın hiçbir yönü hukukun üstünlüğü olmadan ve vatandaşların güvenliğini garanti altına almadan başarılı bir şekilde uygulanamaz. Vatandaşların çıkarlarına hizmet etmek, yeni standartlar geliştirmek için yapılacak çok iş var. Bunda kilit rol oynayan kolluk kuvvetleri ve yargı sistemleri reformu bekliyor. Gelişmiş OECD ülkeleri örneğini takip ederek suç alanını modernize etmek gerekiyor. Vatandaş haklarının zamanında korunmasını sağlayan ve yüksek uluslararası standartları karşılayan bir modele ihtiyacımız var. Kazakistan'da açık bir yetki dağılımına sahip üç aşamalı bir modelin tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar vurguluyorum: yasallık ve adalet varsayılan olarak sağlanmalıdır."

Kriz durumunda devletin eylem planını sunan Tokayev, "Reformların nihai başarısı her birimize bağlıdır. Herkes değişmeli, kendi üzerinde çalışmalı. Zamanın zorlukları bizi sürekli gelişmeye, güçlenmeye zorluyor. Her insan kendi mutluluğunun demircisidir ve birlikte ülkemiz için mutlu bir gelecek oluştururuz. Her nesil farklı bir zorlukla karşı karşıyadır. Kaderin tüm zorluklarının sürekli üstesinden gelmek, tarihimizde kırmızı bir iplik olarak geçer. Milletimiz en zor sorunları çözmeye yetenekli ve hazır" açıklamasını yaptı. - NURSULTAN

Kaynak: İHA