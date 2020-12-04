KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı adamın evine bıçakla giren kişi gözaltına alındı
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KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı adamın evine bıçakla giren kişi gözaltına alındı

04.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:37

Kahramanmaraş'ta tanımadığı yaşlı adamın evine bıçakla giren ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahıs, gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta tanımadığı yaşlı adamın evine bıçakla giren ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahıs, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ekmekçi Mahallesi'nde yaşayan Metin Zalha H'nin (75) bakıcılığını yapan Mehmet Ö, yaşlı adamın yanına geldiğinde evin içerisinde elinde bıçaklı olan bir kişi gördü.

Bıçaklı kişinin kendisini tehdit etmesi üzerine polisi arayan Mehmet Ö, yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, isminin H.K. (37) olduğu öğrenilen şahsı etkisiz hale getirerek, elindeki bıçağı aldı.

H.K'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve bu yüzden psikolojik sorunları olduğu, yaşlı adamın evine rastgele girdiği ifade edildi.

Şüpheli gözaltına alınarak, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bakıcı Mehmet Ö. ise olayla ilgili AA muhabirine, "Bu kişi gelmiş, bizim kapıyı kırmış, içeri girmiş. Ben de 155'i aradım. Ekipler geldi ve çıkardılar." dedi.

KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı adamın evine bıçakla giren kişi gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı adamın evine bıçakla giren kişi gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı adamın evine bıçakla giren kişi gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı adamın evine bıçakla giren kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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