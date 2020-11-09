Son dakika gündem: İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir."
09.11.2020 21:57 | Son Güncelleme: 09.11.2020 22:00
Son dakika gündem haberi: İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir.
İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş