Son dakika gündem: Hatay'daki orman yangınında, 4 hektarlık alan zarar gördü Son dakika haberlerine göre HATAY'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Çubukçu Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş alana yayıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına 1 uçak ve 2 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda itfaiye ekibiyle ise karadan müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmayla kontrol altına alındı.Soğutma çalışmalarının başladığı yangında, yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA