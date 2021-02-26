Son dakika gündem: Düzce'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika gündem: Düzce'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

26.02.2021 20:45 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:48
Son dakika gündem: Düzce'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir fabrikanın bulunduğu alanda işçilerin kullandığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir fabrikanın bulunduğu alanda işçilerin kullandığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çimento fabrikasında taşeron firmaya ait, 3 işçinin kaldığı ve yatakhane olarak kullanılan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekiler durumu Yığılca Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin söndürdüğü yangın sonucu konteynerde hasar oluştu. Yangının çıktığı esnada personelin konteynerde olmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Cizrespor Erol Bulut Mesut Bakkal Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Düzce'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 20:50:25. #1.15#
title