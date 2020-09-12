Barış Çakan'ın kardeşi, öldürüldüğünde ağabeyinin yanında olan arkadaşını silahla yaraladı Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada arkadaşının yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın kardeşi, olay günü ağabeyinin yanında bulunan arkadaşını silahla vurdu.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada arkadaşının yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın kardeşi, olay günü ağabeyinin yanında bulunan arkadaşını silahla vurdu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs'ta Etimesgut ilçesinde Barış Çakan'ın kesici aletle öldürülmesi olayında maktulün yanında bulunan arkadaşı B.A'nın Keskin Caddesi'nde maktulün kardeşi F.Ç. tarafından ateşli silahla yaralandığı bildirildi. F.Ç'nin gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, "Suça sürüklenen çocuk F.Ç, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmış, yaralı B.A. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA