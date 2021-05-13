Son dakika gündem: Aydın'da çıkan orman yangınında 4 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Aydın'da çıkan orman yangınında 4 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü

Son dakika gündem: Aydın'da çıkan orman yangınında 4 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kuyucak ilçesi Aksaz Mahallesi Zeytinli Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Nazilli ve Kuyucak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 7 arazöz, orman işçileri ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Havadan ve karadan yürütülen müdahaleyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangın sonucu 4 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

Bodrum'da korkutan yangın! Ekipler, müdahale etmeye devam ediyor
Bodrum'da korkutan yangın! Ekipler, müdahale etmeye devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Antony Blinken Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Seda Sayan Cemal Hünal
Spor Ozan Tufan Arda Turan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Aydın'da çıkan orman yangınında 4 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 20:32:55. #1.16#

title