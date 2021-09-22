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Son dakika haber: 37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adana'da sahte çek ve paravan şirketlerle piyasayı ve bir bankayı 37 milyon 845 bin lira zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 22 kişiden, aralarında bankanın eski kadın şube müdürünün de bulunduğu 18'i düzenlenen eş zamanlı...

ADANA (DHA) - Adana'da sahte çek ve paravan şirketlerle piyasayı ve bir bankayı 37 milyon 845 bin lira zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 22 kişiden, aralarında bankanın eski kadın şube müdürünün de bulunduğu 18'i düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Adreslerinde bulunmayan 4 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 275 bin 500 TL değerinde 30 çek ve fotokopileri, 347 bin 500 TL değerinde 25 senet, 800 euro, 2 farklı şirkete ait kaşe, fatura ve vergi levhası, 9 pos cihazı ve 8 farklı kişiye ait kredi kartı ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.

Son dakika haber: 37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı kararı

Son dakika haber: 37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı kararı

Son dakika haber: 37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı kararı

Son dakika haber: 37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı kararı

Son dakika haber: 37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı kararı

Son dakika haber: 37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: 37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı kararı - Haberler
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