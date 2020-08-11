Son dakika güncel: Babadan kalma 500 kayısı ağacına özenle bakarak örnek kadın çiftçi oldu (2)
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Son dakika güncel: Babadan kalma 500 kayısı ağacına özenle bakarak örnek kadın çiftçi oldu (2)

Son dakika güncel haberi: Elazığ'ın Baskil ilçesinde babasından miras kalan 500 kök kayısı ağacına 19 yıldır gözü gibi bakan Remziye Çetin, ürettiği kaliteli meyveler ve aldığı yüksek verimle çevresindekilere örnek oldu.

11.08.2020 13:18 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:22

Elazığ'ın Baskil ilçesinde babasından miras kalan 500 kök kayısı ağacına 19 yıldır gözü gibi bakan Remziye Çetin, ürettiği kaliteli meyveler ve aldığı yüksek verimle çevresindekilere örnek oldu.

İlçeye bağlı Doğancık köyünde babasının vefatından sonra kendisine miras kalan kayısı bahçesini satmaya gönlü el vermeyen Çetin, 500 ağaçtan oluşan bahçenin tüm bakımını 19 yıldır tek başına yapıyor.

Yetiştirdiği kayısıların hasadını mevsimlik tarım işçileriyle gerçekleştiren Çetin, ilçede sona gelinen kayısı hasadından bu yıl 5 ton kuru kayısı rekoltesi bekliyor.

Çetin, ilçedeki diğer üreticilere nazaran 500 kök kayısının hasadından elde ettiği yüksek rekolte, aroması yüksek, iri ve kaliteli kayısı meyveleri ile çevresine örnek oluyor.

Çetin, AA muhabirine, çocukluğundan beri içinde olduğu kayısı yetiştiriciliğini babasının vefatından sonra kendisine kalan bahçede büyük bir aşkla tek başına sürdürdüğünü belirtti.

Kayısı yetiştiriciliğinin ilçenin en önemli gelir kaynağı olduğunu ifade eden Çetin, kendisini bildi bileli kayısı yetiştiriciliği yaptıklarını söyledi.

Babadan kalma mesleği sürdürdüğünü dile getiren Çetin, "İlkbaharla birlikte işlerimiz yoğunlaşıyor. İlaçlaması, çapası, sürülmesi, gübrelenmesi sonbahara kadar devam ediyor. Sulamayı fiskiye sistemi ile yapıyoruz. 13 işçim var, Diyarbakır'dan geldiler, sağ olsunlar onlarla beraber bir aile ortamında hasadımızı yapıyoruz." dedi.

Çetin, ilçede sona gelinen kayısı hasadından bu yıl yaklaşık 5 ton bir rekolte beklediğini, bunun da kendisi için iyi bir gelir kaynağı olduğunu dile getirdi.

"Kadının ekonomik bağımsızlığı olmalı"

Geçmişte daha çok kas gücü ile yapılan kayısı yetiştiriciliğinin bugün modern sulama sistemleri ve tarım makineleri ile zorlanmadan yapılabildiğini anlatan Çetin, bu bakımdan kayısı yetiştiriciliğini tüm kadınlara önerdiğini aktardı.

Çetin, şöyle devam etti:

"Bahçemde istediğim zaman istediğim şekilde çalışıp dinleniyorum. Bahçe işleri ile uğraşmayı seviyorum, sebze meyve her şeyi yetiştiriyorum. Kadının ekonomik bağımsızlığı olmalı, yeri geldiğinde kendi işini kendi yapabilmeli. Arabamı da traktörümü de kendim kullanıyorum, kendi işimi kendim yapıyorum."

"60 bin ton taze kayısı rekoltesi bekleniyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan da Elazığ'ın özellikle Baskil ilçesinde 100 bin dekar alanda 1 milyonun üzerindeki kayısı ağacı ile Türkiye'de kayısı üretiminde 3. sırada yer aldığını bildirdi.

İlçede alçak kesimlerde tamamlanan kayısı hasadının yüksek dağ kesimlerinde ise sona gelindiğini aktaran Karahan, bu yıl 60 bin ton civarında taze kayısı rekoltesi beklediklerini aktardı.

Karahan, şöyle devam etti:

"Kayısı üretimi gerçekten yetiştiriciliği çok zahmetli olan özelikle hasat döneminde ciddi manada işçilik gerektiren bir üretim. Dolayısıyla kayısı hasat döneminde özellikle Diyarbakır, Mardin, Batman, Şanlıurfa gibi illerden yaklaşık 5 bin civarında mevsimlik işçiyi Baskil ilçemizde kayısı hasadı için misafir ediyoruz. Onların marifetiyle hasat dönemini sorunsuz bir şeklide geçiriyoruz."

Karahan, Tarım ve Orman Bakanlığının vermiş olduğu destekler sayesinde son yıllarda farklı tarım alanlarında kadın üretici sayısında kayda değer bir artış olduğunu dile getirdi.

Çetin'in ilçedeki tek kadın kayısı yetiştiricisi olması ve büyük bir özveriyle yetiştirdiği kayısı ağaçları ile çevresine örnek olduğunu vurgulayan Karahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Remziye Çetin kardeşimiz babasından kalan yaklaşık 500 kök kayısı üretimini tek başına yapıyor. Bu zor ve zahmetli üretimi başarıyla gerçekleştiriyor. Yetiştirdiği kaliteli kayısı üretimiyle de tüketicinin ağzını tatlandırıyor. Remziye Çetin kardeşimizin nezdinde bütün kadın çiftçilerimizi tebrik ediyorum."

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Son dakika güncel: Babadan kalma 500 kayısı ağacına özenle bakarak örnek kadın çiftçi oldu (2)

Kaynak: AA

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