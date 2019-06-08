Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ryan Babel Galatasaray'a geliyor!

Sarı kırmızılı taraftarlar, yeni sezon öncesinde son dakika Galatasaray transfer haberlerini her gün takip ediyor. Sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray, yeni sezonda da başarılı bir performans ortaya koymak için transfer listesine önemli isimleri kattı. Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Hollandalı oyuncu Ryan Babel, sosyal medyada Galatasaray'a transfer olacağı haberlerini doğruladı. Son haberlere göre Galatasaray, Ryan Babel ile anlaşma sağlamak üzere.

RYAN BABEL SARI-KIRMIZILILARI HEYECANLANDIRDI!

Uzun süre Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Ryan Babel, sosyal medyada taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Hollandalı oyuncu, Instagram hesabından Galatasaray'ın simgesi "aslan" fotoğrafını paylaştı. Ryan Babel'in bonservisi elinde bulunuyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Galatasaray, yaz transferlerini de bir an önce tamamlamayı amaçlıyor. Resmileşen transfer haberi dışında birçok transfer iddiaları da gündeme geliyor. İşte, son dakika Galatasaray transfer haberleri…

* Sarı-kırmızılı takım, 2015'in Temmuz ayında Fenerbahçe'ye transfer olan, Sarı Lacivertli formayı 111 kez giyerken, 5 gol, 13 asist kaydeden Şener Özbayraklı'yı kadrosuna dahil etti.

* Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan takım, Porto ile yollarını ayıran Cezayirli yıldız futbolcu Brahimi'ye 3,5 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşme önerdi. 29 yaşındaki Brahimi 4 milyon euro imza parası da talep etti.

* Empoli küme düşünce fiyatı da düşen Traore'nın trasferi için çalışan Cimbom, bonservis bedeli 10 milyon euro olan Traore için ilk aşamada kiralık formülünü düşünüyor.

* Sarı-kırmızılılar, Kosovalı golcü Vedat Muriç için Rizespor'a teklif usnmuş fakat Karadeniz temsilcisi tarafından reddedilmişti. Oyuncunun Galatasaray'da oynamak istemesini açıklamasının ardından sarı-kırmızılı yöneticiler bu transfere daha sıcak bakmaya başladı. Buna göre Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında Pazartesi günü ikinci bir görüşme gerçekleştirecek.

* Son olarak Sevilla'nın yıldız oyuncusu Banega ile girişimlerini devam ettiren sarı-kırmızılılar, bir başka yıldızı kiralamak için harekete geçti. Cimbom, Ndiaye'nin Stoke City'ye dönmesinin ardından orta sahasını Michael Seri ile güçlendirmek ve bu transferle Avrupa'da ses getirmek istiyor.