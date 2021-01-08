Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları

08.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:46
Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,53 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,53 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0804221,56
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0567861,53
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1249301,42
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0314141,16
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0327491,05
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0366421,05
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0668451,02
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0961700,95
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1847420,95
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0366300,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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