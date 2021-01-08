Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,53 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.