Son Dakika! EKPSS sınav sonuçları açıklandı! EKPSS sonuç görüntüleme ekranı
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Son Dakika! EKPSS sınav sonuçları açıklandı! EKPSS sonuç görüntüleme ekranı

17.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:23
Son Dakika! EKPSS sınav sonuçları açıklandı! EKPSS sonuç görüntüleme ekranı

EKPSS sınav sonuçları açıklanı! Kamu kurumlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşların beklediği EKPSS sonucu sonunda açıklandı! 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen EKPSS oturumunun ardından vatandaşlar heyecanla sonucu bekliyordu, sonuçlar bugün açıklandı. İşte EKSPSS sonuç bilgileri ve EKPSS sonuç görüntüleme ekranı!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmişti. Sınavın üzerinden 1 ay geçtikten sonra engelli kamu personeli adayları her gün sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Uzun süreli bekleyiş sona erdi ve bugün yani 17 Aralık 2020 tarihinde EKPSS souçları açıklandı! Peki EKPSS 2020 sonuçları nerede açıklandı? İşte EKPSS sorgulama ekranı!

Son Dakika! EKPSS sınav sonuçları açıklandı! EKPSS sonuç görüntüleme ekranı

EKPSS 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

EKPSS 2020 sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde açıklandı. Sınava giren engelli kamu personeli adayları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden EKPSS 2020 sonuçlarını öğrenebilirler. Sınav sonuçlarını öğrenebilmek için TC kimlik numarası ve şifre işlemleri gerekmektedir. Eğer ÖSYM giriş bilgileri unutulduysa direkt olarak sonuç ekranının altında bulunan kutucuktan detayları öğrenebilirsiniz. Sınava giren kamu personeli adayları ÖSYM AİS'in yanı sıra yine ÖSYM mobil uygulamasından da sonuçlarını görüntüleyebilirler.

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