Son Dakika! EKPSS sınav sonuçları açıklandı! EKPSS sonuç görüntüleme ekranı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmişti. Sınavın üzerinden 1 ay geçtikten sonra engelli kamu personeli adayları her gün sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Uzun süreli bekleyiş sona erdi ve bugün yani 17 Aralık 2020 tarihinde EKPSS souçları açıklandı! Peki EKPSS 2020 sonuçları nerede açıklandı? İşte EKPSS sorgulama ekranı!

EKPSS 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

EKPSS 2020 sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde açıklandı. Sınava giren engelli kamu personeli adayları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden EKPSS 2020 sonuçlarını öğrenebilirler. Sınav sonuçlarını öğrenebilmek için TC kimlik numarası ve şifre işlemleri gerekmektedir. Eğer ÖSYM giriş bilgileri unutulduysa direkt olarak sonuç ekranının altında bulunan kutucuktan detayları öğrenebilirsiniz. Sınava giren kamu personeli adayları ÖSYM AİS'in yanı sıra yine ÖSYM mobil uygulamasından da sonuçlarını görüntüleyebilirler.