Son dakika dünya: Rusya'da son 24 saatte 26 bin 509 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika dünya: Rusya'da son 24 saatte 26 bin 509 yeni koronavirüs vakası

16.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:06
Son dakika dünya: Rusya'da son 24 saatte 26 bin 509 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberi: Rusya'da son 24 saatte 26 bin 509 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 26 bin 509 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 734 bin 454'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 26 bin 509 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 734 bin 454'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 596 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 48 bin 564'e ulaştığını açıkladı. Öte yandan Kovid-19'la Mücadele Koordinasyon Konseyi toplantısında dün yaptığı açıklamada Anna Popova, "Ancak bölgelere göre dağılım, Tataristan'da 100 bin kişi başına 2 bin 500'ken St. Petersburg'da 100 bin kişi başına 70 bin 140. Bu da ülkenin farklı bölgelerinde durumun çok farklı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü
Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü
Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti
Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 506 kişi öldü
Son dakika haberi! İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 506 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Cemal Hünal Hakan Taşıyan Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Sergen Yalçın Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika dünya: Rusya'da son 24 saatte 26 bin 509 yeni koronavirüs vakası | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:11:39. #1.15#
title