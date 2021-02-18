Son dakika... Doğu Perinçek'in Seyit Tümtürk'e açtığı "hakaret" davası

Son dakika gündem haberine göre Sosyal medya hesabından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk'ün yargılanmasına başlandı.

Sosyal medya hesabından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk'ün yargılanmasına başlandı.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seyit Tümtürk ve avukatları katıldı. Şikayetçi Doğu Perinçek'i ise avukatları temsil etti.

Sanık Seyit Tümtürk savunmasında, Doğu Türkistan uyruklu ve Türk vatandaşı olduğunu belirtti.

Çin'in Doğu Türkistan vatandaşlarına yaptığı asimilasyon neticesinde Dışişleri Bakanlığının eleştiride bulunması nedeni ile müştekinin Türkiye'nin Çin'den özür dilemesi gerektiği yönündeki beyanı karşısında dava konusu Twitter paylaşımını yaptığını anlatan Tümtürk, adalete güvendiğini söyledi.

Perinçek'in avukatı Mehmet Nuri Aytekin, Çin'in Uygur bölgesinde yaptığı faaliyetlerin davanın konusunu oluşturmadığını belirterek, "Olay nedeniyle tartışılması gereken mesele sanığın müvekkile yönelik 'vatan haini' kelimesini kullanıp kullanmadığıdır. Sanık bu şekilde beyanda bulunduğunu kabul etmiştir. Şikayetçiyiz." dedi.

"Siyasiler ağır eleştirilere katlanmak durumundadır"

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, şikayetçinin siyasi kişiliğinin bulunduğunu belirterek, "Siyasiler, üst düzey bürokratlar ve kamuya mal olmuş kişiler diğer insanlara nazaran ağır eleştirilere daha fazla katlanmak durumundadır." dedi.

Sanığın paylaşımının "ifade hürriyeti ve eleştiri" kapsamında bir hakkın kullanılması olduğunu belirten savcı, bu nedenle sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlama ve beyanda bulunmaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Seyit Tümtürk'ün 2019 yılında Twitter hesabından yaptığı açıklamada Perinçek için "vatan haini" ifadesini kullandığı anlatılıyor.

Tümtürk'ün söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu kabul ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, Tümtürk'ün paylaşımının, Perinçek'in onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu belirtiliyor.

İddianamede, Tümtürk'ün "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

- Adliye önünde açıklama

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, avukatları ve Doğu Türkistanlı bir grupla adliye önündeki meydanda basına açıklama yaptı.

Tümtürk, "Biz bu milletin fedaileriyiz. Sabah Çin Konsolosluğu önündeydik. Vicdanımızın sesini dinledik, bugün İstanbul Adliyesi önünde vazifemizi, milli manevi sorumluluğumuzu yerine getirdik. Hiç kimseye menfaat için boyun eğmedik. Lütfen bizi doğru anlasınlar. Biz Türk milletinin dostuyuz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar