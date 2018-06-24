Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da Oyunu Kullandı, İlk Değerlendirmeyi Yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulunda kullandı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan oyunu torunları ile birlikte sandığa attı.

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.

"BİR SIKINTI OLMADI"

Katılımın yüksek olduğunu gözlemlediğini söyleyen Erdoğan "Şimdiye kadar bir sıkıntı olmadı" dedi.

ANKARA'YA GEÇECEK

Seçimlerin bir bölümünü İstanbul'da takip edeceğini belirten Erdoğan ardından Ankara'ya geçeceğini söyledi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Şu an itibariyle yüzde 50'yi aşkın bir seçmenin oy kullandığını öğrendik. Katılım iyi görünüyor. Türkiye genelinde de aldığım bilgiler bunu gösteriyor. Dünyada en gelişmiş ülkelerde bile yüzde 30'lara düşen bir katılımın olduğu seçimlerde Türkiye bunların hepsini aşmış vaziyette. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntının Türkiye genelinde olmadığını öğrendik. Başkanlık sistemiyle artık Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor.