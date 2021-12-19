Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 19 yıldır attığımız her adımda önümüze çıkartılan engellerin arkasındaki saik neyse, bugünlerde yaşananların sebebi de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatırlayın 6 sıfırı attığımız zaman karşı çıkanlar, 'Taksim Meydanı'nda anırırım' diyen köşe yazarları şimdi yine aynı...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "George, Hans bunlar gelip de bizim Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek.