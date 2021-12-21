Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'la telefon görüşmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin, katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde... - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'la telefon görüşmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin, katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'la telefon görüşmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin, katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde...
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'la telefon görüşmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin, katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'la telefon görüşmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin, katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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