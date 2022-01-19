Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV düzenlemesiyle ilgili ilk ipucu: Adaleti sağlayacak çalışma hazırlanıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu başlıkları arasında, merakla beklenen KDV düzenlemesi de vardı. Cumhurbaşkanı, "KDV'de etkinliği sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı, yaklaşık 3 saat süren ve yeni ekonomik tedbirlerin ele alındığı toplantıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Türkiye'de döviz kurundaki dalgalanmalar ve enflasyondaki yükselmenin ardından kur korumalı TL mevduat sistemine geçildi. Hükümet, ekonomideki sarsıntıyı azaltmak adına yeni adımlar atılmaya devam edeceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kabine toplantısı sonrası, merakla beklenen KDV düzenlemesiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı, "KDV'de etkinliği sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor" dedi.

SİSTEM SADELEŞTİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin bahsettiği sisteme ilişkin detaylar da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Buna göre halen Türkiye'de 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı KDV oranı uygulanıyor. Sistem baştan sona sadeleştirilip kafa karışıklıkları da giderilecek. Yapılan çalışma kapsamında yeni getirilecek sisteme ilişkin birkaç alternatif bulunuyor. Ya bunlardan biri tercih edilecek ya da bir kaçının içinde yer aldığı yeni bir çatı oluşturulacak. Bu kapsamda öncelikle olarak üzerinde durulan konu yüzde 18'lik KDV oranının düşürülmesi yönünde. Hangi rakama inerse nasıl bir sonuç çıkacağına ilişkin hesaplamalar yapılıyor.

TEK RAKAMA DÜŞÜRÜLECEK

Farklı KDV rakamlarının uygulanması sorunlara neden oluyor. Bunun ortadan kaldırılması için tek bir KDV oranını uygulamasına geçilmesi de üzerinde de çalışılıyor. Bu kapsamda toptan mal ve hizmet tesliminde tek oran KDV, perakende mal ve hizmet tesliminde de yine tek oran KDV uygulanacak.

"EĞİTİM MERKEZLERİNİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Mesleki eğitim merkezlerinin ortak açılış töreniyle başlamıştık. En büyük zararı 28 Şubat'ın verdiği mesleki eğitim sistemimizi yeniden ayağa kaldırma çabalarımızda en son adımıyla hal yoluna koyduğumuza inanıyorum. Gençlerimizin donanımlı bir şekilde hayata atılmalarını sağlayacak yeni mesleki eğitim merkezleri modelimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

"BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE FOTOĞRAFI OLACAK"

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini hedeflediğimiz dönemde böyle bir projenin gerçekleşmesi önemlidir. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.

"TÜRKİYE'Yİ KARALAMAYA ÇALIŞANLARIN MAHCUBİYETLERİNİ HEP BERABER GÖRECEĞİZ"

Kimi inanmadığı, kimi istemediği için Türkiye'yi karalamaya çalışanların mahcubiyetlerini hep beraber göreceğiz. Yaşayan İnsan Hazineleri ödüllerimiz Anadolu'nun bereketli kültür mirasının dünyaya tanıtılması bakımından önemli envanter çalışmasıdır. 2021 yılı için belirlenen 21 sanatçımız ile mehteran birliğimize hak teslimi olarak gördüğümüz ödülleri takdim ettik.

"KAĞIT FABRİKASI, İTHALATIMIZI AZALTACAK"

Perşembe günü AB Büyükelçileri ile bir araya gelerek ülkemizle birlik arasındaki ilişkilerin tıkanan noktaları ve çözüm yollarını kendileriyle paylaştık. Ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk'un devreye girmesiyle bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Söke'de toplamda 1 milyar dolarlık proje olan Kipaş Kağıt Fabrikası'nın hayata geçirilen ilk etabını hizmete açtık. Bu fabrika ithalatımızı azaltıp, ihracatımızı arttıracaktır.

"EDİ RAMA İLE 7 ANLAŞMA İMZLADIK"

Aydın'da toplu açılış töreni vesilesiyle oradaki kardeşlerimizle hasret giderdik. On binlerin katıldığı törende coşku, heyecan tamamıyla oraya hakimdi. Aynı günün akşamı rahmetli Menderes'in hayatının son günlerinde Çine çayının gölgesinde oturduğu yerde inşa edilen Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Aydın'daki programımıza çizdikleri güzel resimleri 'Seni çok seviyorum Tayyip Amca' notuyla bize ileten Hatice ve Nisa evlatlarımıza sevgilerimizi iletiyorum. Arnavutluk'ta 2019 depreminin yol açtığı yıkımın telafisi için 522 konutun teslim töreninde Arnavut kardeşlerimizle bir araya geldik. Ardından Başbakan sayın Rama ile baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirip, 7 anlaşma imzaladık.

"BOSNA'DAKİ GELİŞMELERİ ELE ALDIK"

Tiran'da restorasyonu TİKA tarafından yapılan en önemli eserlerden biri ve günümüze ulaşan tek yer olan Ethem Bey Camii'nin açılış törenine katıldık. Bize ve heyetimize gösterilen teveccüh Balkan coğrafyasındaki kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağımızın gücünü göstermek için tek başına yeterlidir.

Dün yine Balkanlar'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı sayın Vuçiç'i ağırladık. Bosna Hersek'teki gelişmeler başta olmak üzere bölgeli ve ikili ilişkilerimize dair kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk.

Ülkemizin dört bir yanından muhtarlarımızla bir araya geldik. 1500 muhtarımızla toplantıyı gerçekleştirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle ara verdiğimiz muhtar buluşmalarımızın ilk toplantısı samimi bir atmosferde geçti. Hemen her gün kabine üyelerimizle, kurumlarımızın yöneticileriyle dar kapsamlı görüşmeler yaparak ülke ve milletimizin gündemiyle ilgili istişarelerde bulunduk, kararlar aldık.

"DIŞ BASKILARLA YERLE YEKSAN OLAN TÜRKİYE FOTOĞRAFI GERİDE KALMIŞTIR"

Dünyanın yakın tarihin en büyük sağlık ve ekonomik krizini yaşadığı dönemde ülkemizi bu fırtınadan selamete çıkarmak, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için çok çalışacağız. Programlarımızı kararlılıkla uygulayarak, ekonomideki hedeflerimize ulaşmamızı engellemek isteyenlere aradıkları ortamı vermeyeceğiz.

İnsanımızın önüne herhangi vizyon, umut koymayan polemik ve itiş kakışlarla kaybedecek enerjinin olmadığı bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Türkiye küresel sınamalara hiç olmadığı kadar hazırlıklı girdiği bir dönemden geçmektedir.

Siyasetinden ekonomisine kadar tüm unsurlarıyla küçük iç sarsıntılar ve dış baskılarla yerle yeksan olan Türkiye fotoğrafı hamdolsun geride kalmıştır. Gezi olaylarından beri yaşadığı her hadise bu gerçeği bize göstermektedir.

"163 MİLYAR TL, MEVDUAT KUR KORUMALI SİSTEME GEÇTİ"

Şimdiye kadar 163 milyar TL'lik Mevduat Kur Korumalı sisteme geçti. KDV'de etkinliği sağlayacak çalışma, tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor. Yastık altı altınları ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bu çerçevede milyem değerlerinde değişiklik yaptık. Bankaların, darphanenin, altın rafinerilerin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşların altını sisteme sokmalarını temin edeceğiz. İsteyen vatandaşlarımız birikimlerini fiziki altın olarak alabilmelerini de sağlayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığımız altın tahvili, altına dayalı kira sertifikasını farklı alternatiflerle sürdürüyor.

Girişimci sermayesi yatırım fonu katılma paylarıyla, yatırım ortaklıkların hisse senetlerinden elde edilen kazançları kurumlar vergisinden istisna tutuyoruz. Çeşitli fonlardan elde edilen kâr paylarının iştirak kazançlarını da bu kapsama alıyoruz."

"TASARRUFLAR TÜRK LİRASI OLARAK BIRAKILMALI"

Kredi garanti fonu desteğiyle istihdamı koruma, işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı da bitmek üzeredir. Sermaye artırımlarını teşvik ettiğimiz bankaların kredi tahsisini yapabilmelerini sağlayacak altyapı kurduk.Proje odaklı bankacılığı yaygınlaştırmayı arzuluyoruz.

Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkartarak, dış ticaretle iştigal edenler dışında herkesin işini de, tasarrufunu da Türk Lirası olarak bir yer haline getirmek için herkesten destek istiyoruz.

Dövizden kendi paramıza ve kendi paramızla yürütülen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz. Devletimizin tüm kaynaklarını milletimizin emrine tahsis ettiğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Geçtiğimiz yıl uygun fiyatlarla elektrik, doğalgaz vermek için 165 milyar liradır. Bütçenin nerede ise onda biri kadar olduğunu hatırlatmak istiyorum.

"DEVLET, FEDAKARLIK YAPMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR"

Devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı sürdürmektedir. Yanı başımızdaki Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyayı takip eden herkes bu gerçeği teslim edecektir. Aynı şekilde asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız artışları da bütçe imkanlarını sonuna kadar zorlayarak gerçekleştirdik. 1 asırlık, yarım asırlık çözümleri ülkemize tek hakikat, kurtuluş yolu olarak dayatanlar da elbette bir gün efsunlu uykularından uyanacaktır. Biz o güne kadar her alanda olduğu gibi ülkemizi hak ettiği seviyeye getirmiş olacağız.

"TURKOVAC SAYESİNDE DAHA GÜVENLİK BAKIYORUZ"

Avrupa ve Amerika başta olmak üzere pek çok coğrafya Omicron varyantının etkisi altında kıvranıyor. Türkiye bu süreçte de vatandaşların sağlığını gözeten yaklaşımla yoluna devam ediyor. Sağlık sistemimiz, hastane, yoğun bakım ve aşıya kadar gereken her türlü ihtiyacı karşılamaya yetecek kapasiteye sahiptir. TURKOVAC aşımız sayesinde artık kendimize daha güvenle bakıyoruz. Aşı geliştirme ve üretimi konusunda yakın gelecekte Türkiye bu alanda dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline dönüşecektir.

"VATANDAŞLARDAN GELEN SERZENİŞLERİ BİLİYORUZ"

Son dalganın, koronavirüsü öncelikle tehdit olmaktan çıkartarak rutin salgınlar seviyesine geriletmesini umuyoruz. Vatandaşlarımızdan temizlik, mesafe, maske kurallarına uymayı, aşılarını yaptırmayı, tamamlamalarını ihmal etmemesini istiyoruz. Bilhassa 60 yaş üstü vatandaşlarımız için hatırlatma dozu önemlidir. Yeni varyantta maske kullanımının etkin sonuçlar verdiği görülmektedir.

Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda şehir hastaneleri ve onları aratmayan devlet hastanelerimiz, özel kuruluşlarımızla dünyanın en üst düzeyde sağlık hizmeti veren kurumlarına kavuşturduk. Sayıları 1 milyon 200 bini ulaşan sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Son dönemde vatandaşımızdan gelen serzenişleri biliyoruz. Bunların çözümü için gereken hazırlıkları yapıyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Bu ülkenin ve insanlarının çözülmedik hiçbir sorununu bırakmayacağız.

"AFGANİSTAN'DAKİ SIKINTILARA KAYITSIZ KALMIYORUZ"

Ülkemizde 2021 yılında yaşanan yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaşlarımıza 2090 işyeri ve muhtelif ev eşyası yardımı kapsamında toplam 354 milyon lira ödeme yapılmıştır. Şimdi de tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusunda eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyonluk bir kaynak ayırıyoruz.

Kadim tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğunu Afganistan'da yaşanan sıkıntılara bigane kalmıyoruz. Milyonlarca Afganlı kardeşimiz çok zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi vermektedir. 13 milyonu çocuk olmak üzere 19 milyon kişinin acil gıda sıkıntısı olduğu bilinmektedir. Türkiye olarak Afganistanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız. 710 gıda, giyim, sağlık malzeme olarak söylüyorum acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz.

"İMKANI OLAN VATANDAŞLARDAN KATKI BEKLİYORUZ"

İmkanı olan vatandaşlarımızı bu iyilik trenine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Pancar alım fiyatını kilogramda 80 kuruşa çıkardık. Hasat döneminde elbette bu r akamlar tekrar değerlendirilecektir. Çiftçilerimizin üretimini desteklemek için imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz.

Ülkemizde son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamını kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde destekliyoruz. 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz. Kömür yardımı alan aileler bunu doğalgaz desteği olarak da alabileceklerdir."

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