Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Erdoğan'ın Türkmenistan'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Erdoğan'ın Türkmenistan'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-28 Kasım tarihlerinde Türkmenistan'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek. - ANKARA

Bütçe görüşmelerinde Kavala gerginliği: Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi?

Bütçe görüşmelerinde Kavala gerginliği: Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi?

 AK Partili eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı

AK Partili eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı

 AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik: 50+1, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzağıydı

AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik: 50+1, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzağıydı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title