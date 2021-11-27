Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Erdoğan'ın Türkmenistan'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-28 Kasım tarihlerinde Türkmenistan'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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