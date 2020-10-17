Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Zonguldak'ta ilgiyle izlendi
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Zonguldak'ta ilgiyle izlendi

17.10.2020 17:54 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:59
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Zonguldak'ta ilgiyle izlendi

Son dakika gündem haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih sondaj gemisinde doğal gaz rezerviyle ilgili açıklaması, vatandaşlar tarafından iş yerlerinden ve kahvehanelerden ilgiyle izlendi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih sondaj gemisinde doğal gaz rezerviyle ilgili açıklaması, vatandaşlar tarafından iş yerlerinden ve kahvehanelerden ilgiyle izlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos'ta Zonguldak'ın 175 kilometre açığında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulan Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret etti. Gemide incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından yeni müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rezerv miktarının 85 milyar metreküp ek keşifle 405 milyar metreküpe çıktığını açıklaması Zonguldak halkını da sevindirdi. Açıklamayı kahvehane ve çay bahçelerinden takip edenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dikkatle izledi.

Vatandaşlardan Arif Kılıç, "Bulunan doğal gazın daha da artacağını bu anlamda Türkiye'nin dışa bağımlılığının azalacağını düşünüyorum. Zonguldak, taş kömürüyle birlikte doğal gazıyla da gerekli hizmeti alacaktır. İleriki gelişmelerde Zonguldak'ın önünün açılacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

- Zonguldak
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Zonguldak'ta ilgiyle izlendi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Zonguldak'ta ilgiyle izlendi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Zonguldak'ta ilgiyle izlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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