Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a S-400 mesajı: Farklı adım atmamızı beklemeyin dedim

Son dakika: Azerbaycan ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine yöneltilen Biden'la ilgili S-400 sorusuna, "Farklı adım atmamızı beklemeyin dedim" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Erdoğan, "Her adımda bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, NATO Zirvesi, Biden görüşmesi ve ülke iç gündemle ilgili soruları da yanıtladı.

SORUYA NET CEVAP VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonunda medya mensuplarıyla söyleşi gerçekleştirdi. Erdoğan kendisine yöneltilen "F-35 konusunda Türkiye'nin görüşlerinin değişmediğini Biden'a ilettiğinizi ifade ettiniz. ABD'nin F-35 konusunda görüşü değişti mi? Biden'dan aldığınız net yanıt ne oldu?" sorusuna, "Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık ve parasal olarak vermemiz gerekenleri verdik. S-400 ile ilgili olarak da biz sizden Patriot istedik, siz vermediniz; tam aksine üslerimizde bulunanları da aldınız. Dolayısıyla biz ne yapacaktık? Başımızın çaresine bakacaktık. Yakın markajda işleri takip etmemiz lazım. Biz bütün haklarımızın takipçisi olacağız. Savunma sanayisi ile ilgili tüm konuları, müşterek atabileceğimiz adımları görüşmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Savunma Sanayii Başkanımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci yürütecekler." sözlerine yer verdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

NATO ZİRVESİ

"NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi münasebetiyle 13-14 Haziran'da Brüksel'deydik. Zirvede, "NATO 2030" sürecini, yani ittifakın gelecek on yıla yönelik adaptasyonunun temel unsurlarını değerlendirdik. Hem NATO'nun hem de ittifak üyelerinin güvenliğine yönelik güncel tehdit ve meydan okumaları masaya yatırdık. Bunlarla mücadele hususunda gereken yöntem ve tedbirleri ele aldık.

"TÜRKİYE NATO'NUN EN ÖNEMLİ ÜLKELERİNDEN BİRİ"

Bilindiği üzere, Türkiye NATO'nun en önemli üyelerinden biridir. İttifak kapsamında üzerimize düşen görevleri, sorumlulukları hakkıyla yerine getiriyoruz, kritik roller üstleniyoruz. Elbette ittifak ortaklarımızdan bölgesel meseleler söz konusu olduğunda bazı beklentilerimiz var. Ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermelerini özellikle bekliyoruz. Müttefiklik ruhunun gerektirdiği bir dayanışma sergilemelerini istiyoruz.

NATO Zirvesinde, muhataplarımıza yine bu konudaki kararlılığımızı ifade ettik. Elbette, terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliği tekliflerimizi tekrarladık. Zirve marjında düzenlenen "Brüksel Forumu"nun "İstikrara Katkı" başlıklı oturumunda da bu doğrultuda mesajlarımız oldu. Brüksel'de ayrıca gerek baş başa gerek heyetler arası 10 görüşme gerçekleştirdik. ABD Başkanı Sayın Biden başta olmak üzere, Litvanya, Letonya ve Fransa cumhurbaşkanları ile İngiltere, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hollanda ve İspanya başbakanları ile görüşmelerim oldu. Bütün toplantı ve görüşmelerimizde gündemimizdeki meseleleri muhataplarımızla ele aldık."