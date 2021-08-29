Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKINCI TİHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim töreninde konuştu. Erdoğan, AKINCI TİHA'nın üretimiyle birlikte Türkiye'nin artık bu teknolojide devler liginde olduğunu belirterek, "Taarruzi İnsansız Hava Aracımız AKINCI ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin yeni hedefinin ise uçak gemilerine inip kalkabilen SİHA'lar geliştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen AKINCI TİHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi amacıyla düzenlenen törende, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"10 YIL ÖNCE BAKIM TALEPLERİMİZ REDDEDİLİYORDU"

Türkiye'nin yeni ürettiği teknolojilerle birlikte dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün sizlerle AKINCI'nın teslimatı vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Ağustos bizim tarihimizde aynı zamanda zaferler günüdür. Çok değil bundan 10 yıl önce bize bu araçları parasıyla bile satmayan, bakımlarını yaptırmak istediğimizde 'bugün git yarın gel' diyenler vardı. Bugün Türk SİHA'larını ve onların açtıkları çığrı konuşuyorlar.

"AKINCI İLE BİRLİKTE BU TEKNOLOJİDE DÜNYANIN EN İLERİ 3 ÜLKESİNDEN BİRİYİZ"

Bu başarıların ardında yapamayız beceremeyiz diyen mandacı zihniyetlere inat en iyisini biz yaparız diyen inanmış yiğitle var. Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur. Bu başarının mimarları olan Bayraktar ailesini, başta baba Bayraktar Özdemir beyi, eşini ve evlatlarını, BAYKAR'ın fedakar çalışanlarını, AKINCI'nın üretim aşamasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur
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Servet Uzun
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur - Haberler Ekonomi
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