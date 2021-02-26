Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider bir ülke yapacak,...

Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider bir ülke yapacak, İstanbul'umuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı, detay düşünülmektedir"