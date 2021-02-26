Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider bir ülke yapacak,...
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Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider bir ülke yapacak,...

26.02.2021 19:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:34
Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider bir ülke yapacak, İstanbul'umuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı, detay düşünülmektedir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider bir ülke yapacak, İstanbul'umuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı, detay düşünülmektedir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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