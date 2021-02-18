Son dakika... Çelik: "(Kılıçdaroğlu) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur"
18.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:20
Son dakika gelişmesine göre Çelik: "(Kılıçdaroğlu) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur"
Çelik: "(Kılıçdaroğlu) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen