Son dakika... Çelik: "(Kılıçdaroğlu) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur"

Son dakika gelişmesine göre Çelik: "(Kılıçdaroğlu) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur"