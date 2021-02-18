Son dakika... Çelik: "(Kılıçdaroğlu) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur"
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Son dakika... Çelik: "(Kılıçdaroğlu) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur"

18.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:20
Son dakika... Çelik:

Son dakika gelişmesine göre Çelik: "(Kılıçdaroğlu) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur"

Çelik: "(Kılıçdaroğlu) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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