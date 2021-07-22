Son dakika... Çalılardan lastiklere sıçrayan yangın gökyüzünü dumana boğdu
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Son dakika... Çalılardan lastiklere sıçrayan yangın gökyüzünü dumana boğdu

Son dakika... Çalılardan lastiklere sıçrayan yangın gökyüzünü dumana boğdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Eskişehir'de atıl vaziyetteki lastiklerin bulunduğu arazideki çalıların belirlenemeyen bir sebeple tutuşması sonucu yangın çıktı.

Eskişehir'de atıl vaziyetteki lastiklerin bulunduğu arazideki çalıların belirlenemeyen bir sebeple tutuşması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında çok sayıda lastik küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'ndeki sulama kanalı yanındaki arazide bulunan çalılar bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, araziye atılmış kullanılmayan lastiklere de sıçradı. Lastiklerin tutuşmasıyla yangın büyürken, gökyüzünü yoğun duman kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpük ve suyla yangına müdahale etti. Alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, arazinin yakınında bulunan bir konteynerde maddi hasar oluştu. Çevrede bulunan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi. - ESKİŞEHİR

Son dakika... Çalılardan lastiklere sıçrayan yangın gökyüzünü dumana boğdu
Son dakika... Çalılardan lastiklere sıçrayan yangın gökyüzünü dumana boğdu
Son dakika... Çalılardan lastiklere sıçrayan yangın gökyüzünü dumana boğdu
Son dakika... Çalılardan lastiklere sıçrayan yangın gökyüzünü dumana boğdu
Son dakika... Çalılardan lastiklere sıçrayan yangın gökyüzünü dumana boğdu
Son dakika... Çalılardan lastiklere sıçrayan yangın gökyüzünü dumana boğdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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