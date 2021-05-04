Bursa'da işçi servisi devrildi: 1 can kaybı, 20 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da işçi servisi devrildi: 1 can kaybı, 20 yaralı

Bursa'da işçi servisi devrildi: 1 can kaybı, 20 yaralı
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçilerin bulunduğu servis aracı devrildi. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabahın ilk saatlerde bir kaza meydana geldi.

Serbest Bölge girişinde İbrahim Saflar yönetimindeki 16 S 2837 plakalı servis aracı devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Acil sağlık, polis ve itfaiye ekibi gönderildi.

Yapılan ilk tespitlere göre, servis aracındakilerden İlknur Tepeç Kaya bir kişi yaşamını yitirdi. Olayda 20 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç, polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı
Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç, polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı
Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor
Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor
9 katlı iş hanının çatısından düşen kadın öldü.. Düşme anı kameraya yansıdı
9 katlı iş hanının çatısından düşen kadın öldü.. Düşme anı kameraya yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Caner Erkin Gökhan Töre Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da işçi servisi devrildi: 1 can kaybı, 20 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 09:24:11. #1.15#

title