Son dakika... Borsada değer kaybeden hisseler Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Tümosan Motor ve Traktör 7,93 8,10 -2,10

Soda Sanayii 7,00 7,07 -0,99...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 7,93 8,10 -2,10 Soda Sanayii 7,00 7,07 -0,99 Anadolu Cam 5,30 5,35 -0,93 Deva Holding 19,33 19,50 -0,87 Brisa 11,85 11,95 -0,84 Bim Mağazalar 71,10 71,65 -0,77 Enka İnşaat 6,56 6,61 -0,76 İş GMYO 1,73 1,74 -0,57 Şişe Cam 6,22 6,25 -0,48 Anadolu Efes 19,67 19,76 -0,46 MLP Sağlık 15,43 15,50 -0,45 Pegasus 47,50 47,68 -0,38 Netaş Telekomümikasyon 15,28 15,33 -0,33 Karel Elektronik 16,20 16,25 -0,31 Aksa 6,71 6,73 -0,30 ASELSAN 16,93 16,98 -0,29 Ülker Bisküvi 22,74 22,80 -0,26 Trakya Cam 4,08 4,09 -0,24 Alkim Kimya 12,87 12,90 -0,23 Ford Otosan 85,80 85,95 -0,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA