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Son dakika... Borsada değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 7,93 8,10 -2,10
Soda Sanayii 7,00 7,07 -0,99...

Son dakika... Borsada değer kaybeden hisseler
27.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:39

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 7,93 8,10 -2,10
Soda Sanayii 7,00 7,07 -0,99
Anadolu Cam 5,30 5,35 -0,93
Deva Holding 19,33 19,50 -0,87
Brisa 11,85 11,95 -0,84
Bim Mağazalar 71,10 71,65 -0,77
Enka İnşaat 6,56 6,61 -0,76
İş GMYO 1,73 1,74 -0,57
Şişe Cam 6,22 6,25 -0,48
Anadolu Efes 19,67 19,76 -0,46
MLP Sağlık 15,43 15,50 -0,45
Pegasus 47,50 47,68 -0,38
Netaş Telekomümikasyon 15,28 15,33 -0,33
Karel Elektronik 16,20 16,25 -0,31
Aksa 6,71 6,73 -0,30
ASELSAN 16,93 16,98 -0,29
Ülker Bisküvi 22,74 22,80 -0,26
Trakya Cam 4,08 4,09 -0,24
Alkim Kimya 12,87 12,90 -0,23
Ford Otosan 85,80 85,95 -0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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