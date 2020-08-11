Son dakika! Bayındır'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
Son dakika güncel haberi: İzmir'in Bayındır ilçesindeki iki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı, 3'ü tutuklandı.
11.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:12
İzmir'in Bayındır ilçesindeki iki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı, 3'ü tutuklandı.
Hatay Mahallesinde devriye gezen polis ekiplerini görünce ellerindeki uyuşturucu nitelikteki hapları atarak kaçmaya başlayan R.V, D.V, Ş.B ve H.K, yakalandı.
Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Zanlılardan R.V, Ş.B ve H.K uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanırken, D.V, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer operasyonda ise dur ihtarına uymayan bir otomobilin sürücüsü bir miktar metamfetamini atarak kaçmak istedi. Kovalamacanın ardından yakalanan H.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Kaynak: AA