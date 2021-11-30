Son dakika: Batman'da terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika: Batman'da terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika: Batman'da terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir zanlı tutuklandı.

BATMAN (AA) - Batman'da terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda bir zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TEM Şube Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Çalışmada, il merkezinde terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan ve geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilenlere yönelik 27 Kasım'da "Şehit Birol Öztekin-3" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve basılı materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden biri işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerlerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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