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Son dakika haberleri: Başkentte silah kaçakçılarına operasyon: 25 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Başkentte silah kaçakçılarına operasyon: 25 gözaltı

Son dakika haberler: Başkentte silah kaçakçılarına operasyon: 25 gözaltı Ankara'da silah kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen kişilere yönelik 33 farklı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Başkentte silah kaçakçılarına operasyon: 25 gözaltı

ANKARA - Ankara'da silah kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen kişilere yönelik 33 farklı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şehirde yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden kişiler olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Haymana ve Polatlı ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki 33 farklı ikamete düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 25 şüpheliyi yakalayarak gözaltı aldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalar neticesinde; 11 adet tabanca, 3 adet ses tabancası, 7 adet tüfek, 31 adet şarjör, bin 330 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, çok sayıda tabanca ve tüfek parçaları ile silah tamir ve bakım araçları ele geçirildi.

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