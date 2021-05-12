Son dakika: Başkan Altay son sahurda itfaiyecilerle buluştu
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Son dakika: Başkan Altay son sahurda itfaiyecilerle buluştu

Son dakika: Başkan Altay son sahurda itfaiyecilerle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının son sahurunda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye çalışanlarıyla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının son sahurunda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye çalışanlarıyla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, itfaiye personeli ile bir araya gelerek, görev başında olan itfaiyecilere kolaylar diledi. Ramazan ayının son sahurunda Büyükşehir Belediyesinin Sancak, Aydınlık, Meram ve Karatay İtfaiye Teşkilatlarını ziyaret eden Başkan Altay, şehrin güvenliği için 24 saat görev başında olan itfaiyecilere teşekkür etti. Başkan Altay, Konya İtfaiyesi'nin hem organizasyon hem personel kalitesiyle her türlü olumsuzluğa hazır olduğunu belirterek, "Büyükşehir İtfaiyemiz şehir genelindeki 104 istasyonda nöbetini sürdürüyor. Ramazan ayının son sahurunda itfaiye çalışanlarımızı ziyaret ederek hem kolaylıklar diledik hem de bayramlarını tebrik ettik. Rabbim milletimizin güvenliği için gece gündüz nöbet tutan kahraman Mehmetçiğimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi, itfaiyecilerimizi ve görevi başındaki tüm çalışanları her türlü beladan, kazadan uzak tutsun" dedi. - KONYA

Son dakika: Başkan Altay son sahurda itfaiyecilerle buluştu
Son dakika: Başkan Altay son sahurda itfaiyecilerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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