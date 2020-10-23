Son Dakika | Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Son Dakika | Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

23.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:11
Son Dakika | Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberler... Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yüksel E. (47) idaresindeki 10 KD 644 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale kara yolu Havran ilçesi yakınında Hamdi Zeybek'in (78) kullandığı 10 N 3491 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Zeybek, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Zeybek'in cesedi, Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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