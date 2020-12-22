Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, İstanbul'un 5 ilçesinde 6 okulun temel atma törenine katıldı (2)
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Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, İstanbul'un 5 ilçesinde 6 okulun temel atma törenine katıldı (2)

22.12.2020 14:18 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:27

Son dakika haberler... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Temel atma töreni öncesi konuşması Temel atma töreninin gerçekleşmesi İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'un 5 ilçesinde 6 okulun temel atma törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

Temel atma töreni öncesi konuşması

Temel atma töreninin gerçekleşmesi İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'un 5 ilçesinde 6 okulun temel atma törenine katıldı.

Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, İstanbul'un 5 ilçesinde 6 okulun temel atma törenine katıldı (2)
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, İstanbul'un 5 ilçesinde 6 okulun temel atma törenine katıldı (2)
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, İstanbul'un 5 ilçesinde 6 okulun temel atma törenine katıldı (2)
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, İstanbul'un 5 ilçesinde 6 okulun temel atma törenine katıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya

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