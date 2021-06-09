Son dakika! Bakan Soylu, şehit Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti
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Son dakika! Bakan Soylu, şehit Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti

Son dakika! Bakan Soylu, şehit Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bakan Soylu, şehit Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret ettiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren-15 Operasyon'unda şehit olan Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti.

Bakan Soylu, şehit Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren-15 Operasyon'unda şehit olan Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti.

Bakan Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde yürütülen Eren-15 Operasyon'unda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki ailesini ziyaret etti. Soylu, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da Şehit olan Kahraman Jandarmamız Hüseyin Keleş'in Ankara'daki taziye evindeyiz. Rabbim bizleri, Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin. Başımız sağ olsun" dedi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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