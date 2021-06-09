Son dakika! Bakan Soylu, şehit Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti

Son dakika haberlerine göre Bakan Soylu, şehit Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret ettiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren-15 Operasyon'unda şehit olan Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti.