Son Dakika: Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yeni ekonomi paketinin detaylarını anlatıyor.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Türkiye ekonomi modeli yeni adımlar ve enflasyon tedbirleri tanıtım toplantısındayız. Geçtiğimiz yıl aralık ayında hayata geçirdiğimiz ekonomi politikalarını bir bir işliyoruz. Bugün 20 Aralık'tan sonra önemli bir eşiği geçeceğiz. 4 saç ayağı üzerine inşa ettiğimiz ekonomi modelimizin enstrümanlarının detaylarını sizlerle paylaşacağım.

Öncelikle biliyorsunuz geçen 20 Aralık'tan itibaren sayın Cumhurbaşkanımız hızlı bir şekilde saat 19.00 itibarıyla tedbirler paketini sunmuştu. İlk maddemiz koruma mevduatı ile ilgiliydi. O günden bu güne en önemli ayaklarından birisi tam işleyiş halinde ve her geçen gün ivmesini de artırarak belli bir noktaya geldi. Bu Türk lirasına olan güvenin ve sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koymuş olduğu performansın tescil edilmesiydi.

YASTIKALTI ALTINLARI

Döviz bozdurma oranı yüzde 49'u yani 10 milyar doları geçti. Şimdi adım adım tedbirlerimizden bir ikincisinde yani altın ile ilgili tasarruf önlemimiz nedir. Onlarla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Büyümenin finansmanında yurt içi tasarrufların geliştirilmesini yurt içi tasarruflarının etkin ve verimli alanlara yönelinmesini amaçlayan bir tasarruf sistemi modeli.

İSTEYEN FİZİKİ OLARAK GERİ ÇEKEBİLECEK

Bu model yastıkaltı birikimleri finansal sisteme kazandıracak. Bugüne kadar yastıkaltı altının ekonomiye kazandırılması için bütüncül bir yaklaşım olmadan yürüyordu. Yastıkaltında büyük miktarlarda bulunan birikimlerin ekonomiye kazandırılması için yeterince yol alınamadı. Bunun sisteme kazandırılması vatandaşımıza yeni bir kazanç kapısı olacak. Yastıkaltı altının sisteme kazandırılması için martta 81 ilde birer tane, 2022'de 1500 adet fiziki altın teslim noktası belirlenecek. Fiziki altın kuyumcular ve bankalar aracılığı ile sisteme sokulacak, istenildiğinde fiziki olarak geri çekilebilecek. Altın dönüşümlü mevduat hesabı açılarak değer kazanırken aynı zamanda risksiz kazanç sağlanacak.

YIL SONUNA KADAR 10 BİN KUYUMCU KATILACAK

Fiziki teslim noktasına yılsonuna kadar 10 bin kuyumcu katılmış olacak. Bankalarımız her ilde en az bir şubesi kuyumculuk faaliyetlerini sürdürecek hale getirilecek. Takasbank, Borsa İstanbul ve Darphane. Bunlar bankalarla iş birliğini geliştirecek. Teyzelerimizin altınlarını finansal olarak kullanılması yönünde bizleri motive edeceklerdir. Vatandaşlarımızın altınlarını sisteme rahatlıkla koyabilmesi için kuyumcu sayılarının artırılması başta olmak üzere toplama noktalarının artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

60 MİLYAR LİRALIK 3 YENİ DESTEK PAKETİ

Biz tasarruflarımızı bir tarafta artırırken öbür tarafta da Türkiye ekonomi modelinin gereklerini yerine getirecek dağıtım sistemini çok iyi kurmamız lazım. Bu dağıtım sistemlerinden bir tanesi tüm iş dünyamızın tecrübe ettiği ve bugüne kadar hep faydalandığı en önemli ayaklarından birisi kefalet sistemi. Yani KGF. Bununla da biz üreticilerimizin, imalatçılarımızın ve ilgili tüm kesimlerin faydalanabileceği ilk paketimiz. Onu açıklamak istiyorum. Dengeli ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlanması, yüksek katma değerli yatırımların gerçekleştirilmesi ve cari dengeyi sağlaması, kalkınma planlarındaki öncelikli sektörlerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve dengeli görünüm bununla sağlanacak. Dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme. 60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturuyoruz. Bitince başlayacak paketlerin ilk adımı. Yeter ki üretin. Yeter ki yatırım yapın. Yeter ki bu ülkeye katma değer sağlayacak adımları atın.

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